San Siro, Gianfelice Facchetti all’attacco: “Milano al verde, ma di idee e coraggio”

Il post su Instagram del figlio del grande Giacinto

Gianfelice Facchetti torna sull'assegnazione del nuovo stadio di San Siro a Populous e sul conseguente abbattimento di gran parte della struttura dell'attuale Meazza usando l'arma dell'ironia per un post su Instagram. "Il nuovo stadio di Milano, quello scatolone grigio apparso qualche giorno fa e così simile a quello di Bordeaux (confrontare per credere), apparirà nel verde che più verde non si può, una via di mezzo tra la foresta Amazzonica e la valle degli Orti. Milano non è mai stata così verde. O al verde? Di idee, di danee, di coraggio". Il messaggio è corredato da una foto in cui si vede la "Cattedrale" di Populous in mezzo a uno sfondo bucolico, tra montagne e distese verdi.