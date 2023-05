Incontro decisivo oggi tra Dejan Stankovic e la dirigenza della Sampdoria per decidere il futuro prossimo. I blucerchiati hanno perso pesantemente ieri, 5-0 in casa della Fiorentina. La Serie B è sempre più vicina (la squadra è ultima in A) e il tecnico, secondo quanto riportato da Sky Sport, sta valutando le possibili dimissioni dal ruolo di allenatore.