Sampdoria-Inter, settemila i biglietti venduti. Domani cancelli aperti alle 10

Sono circa settemila i biglietti venduti per Samp-Inter, tagliandi che sarà possibile acquistare fino a prima del fischio d’inizio della partita. A quanto precisa Il Secolo XIX, sono 2100 i tagliandi staccati nei distinti, 1700 in Sud, 2000 in Nord e altri 1000 nel settore ospiti. I tornelli dello stadio apriranno alle ore 10 per agevolare i controlli dei Green Pass.