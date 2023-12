La decisiva e spettacolare doppietta contro il Lecco deve spingere Sebastiano Esposito verso altre prestazioni del genere. È l'augurio e la speranza di Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria intervenuto in conferenza stampa per parlare anche del giovane attaccante di proprietà dell'Inter.

"Deve sempre avere quell'atteggiamento di lottare su ogni pallone - esordisce il Maestro -. Recupera tanti palloni, nella riaggressione è sempre fra i primi. Se continua a far gol tanto meglio. Se non interpreta bene la gara, esce dopo 15 minuti. Lo sa bene che non basta una partita per andare in alto. Glielo ripeteremo oggi e domani perché domani non può sbagliare l'atteggiamento".

