L'affare Samardzic-Inter è a rischio, alla luce delle richieste al rialzo avanzate dall'entourage del giocatore nell'incontro andato in scena qualche ora fa nella sede del club nerazzurro. Un cambio di scenario che, ovviamente, ha messo in standby anche il passaggio all'Udinese di Giovanni Fabbian, la contropartita tecnica individuata dalla Beneamata per trovare la quadra con i friulani.

L'impasse è reale, tanto che Andrea Sottil, tecnico dei bianconeri, se ieri parlava dell'ex Reggina come nuovo innesto ('Ci darà una grande mano'), oggi, nella la conferenza stampa dopo la gara di Coppa Italia con il Catanzaro, non l'ha nominato tra i nuovi arrivati: "Abbiamo cambiato tanto quest'anno. Sono arrivati tre laterali nuovi, Zarraga, Camara, Kabasele, Lucca, Brenner e Aké, quindi tanti giocatori nuovi. Non è facile far girare subito gli ingranaggi", le sue parole.