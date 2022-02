Samaden: “Bilancio positivo, Inzaghi e Marotta attenti ai nostri giovani”

L'intervista al responsabile del Settore Giovanile dell'Inter

Raffaele Caruso

Roberto Samaden, direttore del Settore Giovanile dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Inter Tv, a pochi giorni di distanza dal successo dell'Inter Primavera di Chivu nel derby contro il Milan e all'indomani della nomina dalla FIGC presidente della Commissione per l'Attività di Base.

"Una soddisfazione personale e per la Società, è un premio per quello che sta facendo l'Inter con il suo Settore Giovanile - le sue parole -. Queste sono opportunità per dare un contributo, è una gratificazione che premia l'intero lavoro svolto dal Club".

Il direttore ha commentato anche la stagione in corso e il prossimo futuro. "Con la pandemia tutt'ora in corso, oggi il primo obiettivo è quello di far allenare ragazzi e ragazze, dobbiamo ringraziare tutto lo staff medico dell'Inter perché ci hanno sempre supportato nei momenti di difficoltà - aggiunge Samaden -. Dà enorme soddisfazione vedere giocatori come Zanotti e Satriano esordire in Prima Squadra, ma anche vederne alcuni nati nel 2002 prima nel vivaio interista e poi protagonisti a livello professionistico. Questo rende il bilancio estremamente positivo e bisogna continuare su questa strada".

"Il gruppo della Primavera è molto giovane, questo magari ci porta a lasciare per strada qualcosa nell'immediato in termine di risultati. Tuttavia, l'obiettivo è quello di formare nuovi calciatori, vedere oggi Dimarco e Radu vestire la maglia della Prima Squadra fa enormemente piacere - continua -. Dobbiamo sempre ringraziare la Società e la direzione tecnica che dimostrano costante vicinanza al vivaio, come testimonia l'attenzione riservata ai giovani dal mister della Prima Squadra Simone Inzaghi".

"Nella Primavera abbiamo chiuso un ciclo e quest'anno siamo partiti dando un'impronta molto giovane alla squadra, con anche alcuni 2005 in rosa - conclude Samaden -. Il tutto poi si ripercuote anche nelle categorie inferiori dando la possibilità ai ragazzi di fare diverse esperienze. La crescita del giocatore viene sempre prima del risultato immediato, questo è il nostro obiettivo primario. Tutto questo avviene grazie ad uno staff di allenatori molto preparati e alle tante persone che compongono la forte squadra del Settore Giovanile. E di questo bisogna ringraziare la Società che ci permette ogni giorno di poter lavorare al meglio".