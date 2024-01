Partita ostica e importante per la Salernitana, che fra poco scenderà in campo contro la Juventus, diretta inseguitrice dell'Inter di Simone Inzaghi. Inzaghi che chiede al fratello Filippo di provare a fermare la corsa bianconera, anche se, intervistato da DAZN, il tecnico granata spiega di non avere ricevuto richieste specifiche: "Se mi ha chiesto questo favore? Con Simone non ci siamo sentiti, io penso alla Salernitana che è la cosa più importante. Per noi è un periodo positivo, veniamo da una grande partita a Verona. La partita di Verona e quella con il Milan ci devono dare la carica per la gara di oggi".

