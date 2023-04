La questione stadio di Milano continua ad attrarre commenti e ipotesi, Inter e Milan sembrano ormai convinti di andare avanti ognuno per conto proprio. In particolare i rossoneri stanno puntando sull'area dell'ippodromo de La Maura, anche se come prevedibile non mancano le problematiche. Il sindaco Beppe Sala, nel corso di un evento per celebrare i cento anni dell'Università Statale, si è così espresso in merito: “Io penso che il Pd debba incontrare le squadre, in particolare il Milan perché io ho detto una cosa molto semplice: non sono contrario al progetto de La Maura finché non lo vedo. Non sono contrario a priori". C'è ovviamente rammarico per l'interruzione del progetto per il nuovo San Siro e in tal senso a domanda diretta il primo cittadino di Milano ha così replicato: "Inutile che dicano a me di convincere le squadre. Pensano che io non ci stia provando? Ci sto provando eccome. Quindi ci provino, se ci riescono siamo tutti felici. Non mi dispiacerebbe visto che ci abbiamo lavorato talmente tanto su quel progetto. Ma se in questo momento il Milan mi dice che ha un’altra idea che devo fare?”.