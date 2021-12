Sala: “Se non cambiano alcune condizioni, difficile per il calcio andare avanti”

Il sindaco di Milano: "Sullo stadio ho sempre fatto rispettare le regole. Il calcio ha costi troppo elevati per i club, qualcosa va rivisto in questa situazione economica"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della cerimonia di consegna degli "Ambrogini d'Oro" si è soffermato a parlare anche di calcio: "Sapete quanto è importante il calcio per una città come Milano e quanto mi sia impegnato per far rispettare le regole, lo avete visto con la questione stadio - ha detto - non concedendo nulla al di là di quanto previsto dalle regole. Ma è abbastanza palese che oggigiorno il calcio è materia strana, i club perdono milioni di euro ed è difficile che il giocattolo vada avanti in queste condizioni economiche. Se il calcio non troverà il modo di rivedere ingaggi e commissioni ai procuratori, non ci saranno biglietti o diritti tv che tengano. Noi possiamo fare la nostra parte ma serve anche che chi gestisce i club faccia una riflessione congiunta perché in questo scenario economico è chiaro che qualcosa vada cambiata per andare avanti".