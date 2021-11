Sala: “Nuovo stadio, non torno indietro. Lavoro alla soluzione da due anni”

Il sindaco di Milano: "Le due squadre mi hanno detto a chiare lettere che al Meazza non ci sarebbero rimaste"

Intervistato dal quotidiano La Stampa, Beppe Sala, sindaco di Milano, fa capire di non avere alcuna intenzione di fare marcia indietro sulla costruzione del nuovo stadio di San Siro: "Giusto affrontare tematiche correlate, per esempio l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione, Ma indietro non si torna. Da due anni, da quando le squadre mi hanno detto a chiare lettere che a San Siro non ci sarebbero rimaste, lavoro alla soluzione”.