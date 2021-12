Sala: “Nuovo stadio, ho fatto la mia parte. Inter e Milan convincano i nostalgici”

Il sindaco di Milano: "Dal mio punto di vista, prima di tutto devo fare rispettare le procedure e queste le abbiamo fatte rispettare"

Intervistato a margine dell’inaugurazione dei mercatini di Natale intorno al Duomo, Beppe Sala, sindaco di Milano, ha ribadito la posizione del Comune relativamente al tema del nuovo stadio in città, nei giorni in cui il dibattito per non demolire il Meazza rimane aperto: "Ho a fatto la mia parte. Non ho ravvisato motivi per non concedere il pubblico interesse, adesso devono essere anche un po' le squadre a convincere i nostalgici - le parole del primo cittadino del capoluogo lombardo -. Chi è contro all’idea ne deve parlare con le squadre più che con me perché io sono un po’ in mezzo, però, dal mio punto di vista, prima di tutto devo fare rispettare le procedure e queste le abbiamo fatte rispettare".