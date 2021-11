Sala: “Nuovo San Siro più grande dell’Allianz Stadium. Ho a cuore una cosa”

Il sindaco di Milano: "Parlo coi club per il prezzo dei biglietti. Referendum non sia una scappatoia per la politica"

Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato sul nuovo stadio di San Siro nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Popolare. Fra i tanti temi critici legati all'impianto, quello della capienza, anche se il primo cittadino sottolinea: "Ho capito faranno uno stadio più grande di quello di Torino, avendo 55-60 mila posti. A me sta a cuore una cosa, il prezzo dei biglietti e ne sto discutendo con le squadre . Quando il Milan ha provato ad aumentare in modo eccessivo i prezzi dei biglietti per la Champions la gente si è ribellata e sono tornati indietro. Io sono più preoccupato del prezzo de biglietto per entrare allo stadio".

Confermato il suo parere negativo al referendum per il destino del Meazza: "Se volete fare il referendum fatelo ma io penso che debbano essere su temi di ordine etico e morale, se sono una scappatoia per la politica che non vuole decidere e ributta sui cittadini non è il mio modo di fare politica. Forse è il modo di fare politica di tanti che non sono abituati a prendere decisioni. Il dialogo facciamolo su come lavoriamo sul quartiere e come indirizziamo gli oneri di urbanizzazione. Da quel punto di vista andrò avanti. In questi giorni non è che non veda la contestazione e il fermento rispetto alla nostra decisione sullo stadio di San Siro. Però io posso anche dire che sono due anni che tengo duro nel rapporto con le squadre e ho ottenuto quello che volevo cioè di ricondurre, fatto unico in Italia, le squadre ai volumi del Pgt".