Sala: “Nuovo San Siro? Firmo domani mattina. Ma uso più cautela sul resto”

Il sindaco di Milano torna a dire la sua sul progetto del nuovo impianto a cui stanno lavorando Inter e Milan

Nel corso di un incontro con i cittadini milanesi andato in scena oggi, il sindaco Giuseppe Sala è tornato a ribadire la sua posizione relativamente al progetto di un nuovo San Siro a cui Inter e Milan stanno lavorando ormai da 3 anni con il Comune: "Per ritornare dall'investimento, (i due club ndr) vogliono fare una serie di cose - dice il primo cittadino del capoluogo lombardo -. L'impianto vale il 45% dell'investimento, non di più. Il resto è tutto qualcosa che sta attorno, come hotel, servizi e residenze. Prima di dare l'autorizzazione, voglio solamente capire se si possono inserire in un certo contesto. Se le squadre volessero fare lo stadio domattina, io firmo e lo facciamo domattina. Quando si parla del resto pongo un po' più di cautela, perché è un investimento loro. In questo caso, siccome parliamo di un quartiere delicato, se fai la prima mossa e la sbagli è un casino".