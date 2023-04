L'ipotesi di un secondo euroderby milanese in semifinale di Champions League a venti anni dall'ultima volta inorgoglisce e agita allo stesso tempo Beppe Sala, sindaco di Milano e noto tifoso dell'Inter: "Sarebbe qualcosa di molto, molto bello per la città. E di molto stressante per me...", le sue parole a margine della presentazione di Piano City, a Palazzo Marino.

