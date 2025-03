"Speriamo in settimana di ricevere l’offerta di Inter e Milan come è previsto" ha detto, pieno di speranze, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala che attende in settimana l'offerta da parte di Inter e Milan per San Siro. "Le due società stanno finalizzando i documenti e nel momento in cui riceveremo il piano economico finanziario lo esamineremo" ha continuato il numero uno milanese che in tal senso ha fretta per via della scadenza estiva che riguarda il vincolo sul secondo anello.

"Immagino che sarà qualcosa di corposo - ha aggiunto -. Ci prenderemo qualche giorno per osservarle, per analizzarle, riferirò in Consiglio Comunale e poi vedremo come procedere. Tutto ciò però se arrivano. Il piano finanziario dovrebbe arrivare in queste settimane, questa o la prossima, per mantenere la deadline che è concludere il tutto per le vacanze" ha concluso.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!