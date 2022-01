Sala: “Dibattito pubblico per il nuovo San Siro? È una delle strade”

Il sindaco del capoluogo lombardo: "Su alcuni disegni di riqualificazione potrebbe coinvolgere gli abitanti"

A 100 giorni dall'inizio del suo secondo mandato da sindaco di Milano, Beppe Sala rilascia un'intervista all'edizione meneghina de La Repubblica dove, tra le altre cose, parla della potenziale importanza dello strumento del dibattito pubblico per un tema diventato spinoso per la città come il nuovo stadio di San Siro: "È una delle strade: su alcuni disegni di riqualificazione potrebbe coinvolgere gli abitanti".