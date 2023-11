''L'Inter e la Juventus avrebbero voluto fare molto di più. Entrambe hanno cercato di vincere la partita che è stata giocata ad altissimo livello dal punto di vista tattico, dove gli allenatori hanno inciso molto con le scelte che hanno fatto. Una partita di altissimo livello che giustifica il primo e secondo posto in classifica''. Così Walter Sabatini, intervistato da Bianconera News, ha analizzato il derby d'Italia ormai lasciatoci alle spalle.

Questa Juve, è da scudetto?

''Si. Competerà per lo scudetto. Due mesi fa non era minimamente pensabile, era un lusso pensare ad un piazzamento Champions. Ad oggi dico che, a vedere la squadra in campo tutte le domeniche, penso che concorrerà alla lotta per lo scudetto, non ci sono dubbi''.