Ancora un riferimento al passato nerazzurro quello che fa Walter Sabatini, intervistato da Sky Sport, l'ex dirigente della Beneamata fa un mea culpa: "All'Inter ho sbagliato perché ho accettato di entrare in un club con delle condizioni che mi sono state richieste in contropiede. Sono entrato nel club senza entrare nell’organigramma e non essere nell’organigramma significa non esserci. Io sono sempre stato un frontman, ho sempre parlato con la stampa. All’Inter invece ero in disparte. Se si va all'Inter quella deve essere la priorità, ho sbagliato ad accettare quelle condizioni. Io non sono un uomo di margine, se devo stare dietro non riesco a lavorare".

