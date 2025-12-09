Nell'editoriale per Cronache di Spogliatoio, l'ex dirigente dell'Inter, Walter Sabatini ha lodato il lavoro fatto fino a questo momento da Cristian Chivu, definendolo un "personaggio da preservare".

"Chivu è un personaggio da preservare. Ha sempre un bel sorriso aperto, reale, che gli viene da dentro, non di facciata. Ha un piacere enorme a fare questo lavoro e a farlo per l'Inter. È assolutamente professionale, ma disincantato, non si fa prendere dai sentimenti in eccesso. È un allenatore forte, con una capacità di analisi enorme. L'Inter è sempre ripartita, ma non è facile a Milano gestire le sconfitte. Chivu ha fatto una rivoluzione gentile, ha capito che arrivare e distruggere tutto poteva essere tragico. E oggi ha una squadra concreta. È stato umile e analitico: trasferisce le idee, non le impone. E la squadra è molto partecipe" ha detto l'ex dirigente anche dell'Inter.