Alla fine, dopo una telenovela piena di colpi di scena, Marcelo Brozovic ha scelto di portare i suoi talenti in Arabia Saudita, accettando la corte dell'Al-Nassr, che andrà a ricoprirlo d'oro per le prossime tre stagioni, come confermato all'AFP da una fonte vicina al club saudita.

"Brozo è stato convinto dal progetto e dalle ambizioni del club. Senza dubbio, la presenza di Ronaldo ha giocato un ruolo importante", aveva detto la settimana scorsa sempre la stessa persona all''Agence France-Presse.

