Ronald de Boer: “Onana si sente legato all’Ajax, me lo conferma Heitinga”

L'ex giocatore della Nazionale olandese: "Per ora l'Ajax non intende farlo giocare, ma la situazione può cambiare"

André Onana non pensa ad un futuro lontano dall'Ajax. Questa è la considerazione fatta da Ronald de Boer dagli studi di Ziggo Sport, dove ha raccontato di avere una fonte particolare che gli ha spiegato la situazione: "Ho parlato con John Heitinga e mi ha detto che Onana si sente fortemente legato all'Ajax. Si sta allenando duramente ed è incredibilmente in forma. Ma John dice anche che Onana sente che per il momento sente forte il legame nei confronti della prima squadra. L'Ajax per il momento non intende usarlo, ma ovviamente la situazione può ancora cambiare. L'Ajax giocherà in Champions League il 3 novembre. Se perde punti lì, allora Onana tornerà in auge".