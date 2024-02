E' il caso di dire che, se dovesse andare in porto, quello di Stefano Sensi al Leicester City sarebbe un acquisto last minute. Sì, perché, quando manca sempre meno al gong che sancirà la fine del mercato invernale anche in Inghilterra, non è ancora arrivato il via libera per il trasferimento del centrocampista dell'Inter alle Foxes di Enzo Maresca. "Ci sono ancora cose da sistemare e sembra una cosa da tenere d'occhio fino agli ultimi minuti della finestra di mercato", l'aggiornamento dato da Fabrizio Romano su X.

There’s still no green light for Stefano Sensi deal to Leicester City.



Still things to sort and looks like one to watch until the final minutes of the window. pic.twitter.com/n6t54N8kTX