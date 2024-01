Piovono conferme sull'imminente passaggio di Stefano Sensi dall'Inter al Leicester. Secondo Fabrizio Romano la proposta delle Foxes prevede un prestito oneroso da 500 mila euro legato all'obbligo di riscatto superiore a 2 milioni di euro in caso di promozione in Premier League. "Accordo in via di definizione con l'Inter", conclude nel post su X.

🚨 Understand this is Leicester City proposal to sign Stefano Sensi.



Loan deal for guaranteed €500k immediately plus mandatory buy option in excess of €2m in case of Premier League promotion.



Deal being finalised with Inter.