La Juventus fa sul serio per Tiago Djalò, tanto che in agenda ha in programma altri incontri con il suo entourage per raggiungere un accordo definitivo. Secondo Fabrizio Romano, ora il difensore portoghese ha aperto al trasferimento al club bianconero, che ha messo sul piatto 3 milioni di euro per ingaggiarlo subito dal Lille. L'Inter, aggiunge il giornalista su X, è in posizione d'attesa: non si è ritirata dalla corsa, ma punta a prendere l'ex Milan solo da svincolato a giugno.

🇵🇹 Juventus have scheduled new round of talks with Tiago Djalò in order to reach an agreement on personal terms.



Djalò, now open to discuss with Juventus as they'd pay fee around €3m to sign him immediately from Lille.



Inter still want Djalò... but only as free agent in June. pic.twitter.com/JhvhmzmE3Y