L'Inter pagherà circa 7 milioni euro di parte fissa per portare Tajon Buchanan a Milano. Questo quanto sostiene Fabrizio Romano, precisando che le eventuali aggiunte legate ai bonus potranno aumentare il costo complessivo dell'affare fino ai 10 milioni di euro. "Inter e Club Brugge sono in trattativa anche oggi per concludere la trattativa e sigillarla al 100% in settimana, possibilmente entro mercoledì", si legge su X.

️🇨🇦 Inter will pay around €7m fixed fee for Tajon Buchanan plus add-ons — up to package close to €10m potential, final fee.



Inter and Club Brugge are locked in talks even today in order to get the deal done and 100% sealed this week, possibly within Wednesday. pic.twitter.com/buhPi4xrDP