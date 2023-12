L'Inter e Tajon Buchanan si avvicinano. Parola di Fabrizio Romano, che aggiorna sulla trattativa confermando i passi in avanti tra il club nerazzurro e il Bruges per il trasferimento del canadese: "Tajon Buchanan sempre più vicino al passaggio all'Inter dal Club Brugge mentre avanzano le trattative tra i due club. Sono stati concordati termini personali per un contratto a lungo termine", si legge su X.

"La commissione finale sarà di circa 7/8 milioni di euro - aggiunge poi Romano -. L’accordo potrebbe essere completato e siglato già la prossima settimana".

🇨🇦 Tajon Buchanan, getting closer to joining Inter from Club Brugge — as talks are advancing between the two clubs.



Personal terms have been agreed on long term deal. pic.twitter.com/oL03FvXTin