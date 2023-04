Nel corso della conferenza stampa post 1-1 contro il Milan, il tecnico della Roma José Mourinho ha risposto anche a una domanda sulla lotta Champions in cui i giallorossi sono invischiati: "La lotta Champions è per quelli che hanno investito per la lotta Champions, a noi non appartiene quella lotta - ha esordito lo Special One -. Siamo lì perché i ragazzi fanno un lavoro incredibile, è il loro obiettivo. Noi siamo là perché siamo bravi e lo sono anche io anche se qualcuno dice di no, mi dicono che sia arrogante. Siamo là e facciamo il possibile, siamo là dove devo stare gli altri. La nostra stagione è fantastica, ma arriviamo dove tutto si decide con queste difficoltà. La prossima è Monza, hanno 24 ore in più di noi per preparare che è una cosa abbastanza normale con noi, però andiamo là. Abbraccerò Galliani al mio arrivo".

I punti tolti e rimessi alla Juventus sono una difficoltà per chi allena?

"Magari sì, magari no. Sono in Italia da quattro anni, due più due, ed è un po’ normale. Quando parliamo di Giustizia Sportiva, dico che quando prendo una squalifica possa andare in panchina perché mi devono due panchine. Non sono stato con Sassuolo e Lazio, ora è colpevole Serra ma le due partite non posso giocarle di nuovo. Paratici ha perso il su lavoro, poi ora lo hanno assolto e può lavorare. La Juventus prima -15 poi +15, non posso dirti se abbia influito o meno, ho sempre guardato la Juventus con 15 punti in più lo ha detto anche Allegri. Ci divertiamo".