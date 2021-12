Roma-Inter, salta la conferenza stampa pre-partita di José Mourinho: i motivi

Lo Special One, grande ex nerazzurro, non parlerà prima della sfida dell'Olimpico di sabato

Domani, giorno di vigilia di Roma-Inter, il grande ex José Mourinho non terrà la consueta conferenza stampa pre-partita per sua scelta personale. Come si legge sul Corriere dello Sport, lo Special One ha infatti deciso di non rilasciare dichiarazioni prima della sfida al suo passato ufficialmente perché ha poco tempo per prepararla e vuole restare concentrato. Il portoghese, spiega il quotidiano romano, tornerà a parlare soltanto dopo i 90 minuti dell'Olimpico.