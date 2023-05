L'AIA ha scelto Fabio Maresca come direttore di gara di Roma-Inter, uno degli scontri diretti in zona Champions schedulati nella 34esima giornata di Serie A, di scena allo stadio Olimpico sabato 6 maggio (kick-off ore 18). I suoi assistenti saranno Imperiale e Bresmes, con Colombo nelle vesti di quarto uomo. A Lissone, in sala VAR, la coppia Di Paolo-Paganessi. Tutte le designazioni delle sfide in programma sabato.

MILAN – LAZIO h. 15.00

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MANGANIELLO

ROMA – INTER h. 18.00

MARESCA

IMPERIALE – BRESMES

IV: COLOMBO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

CREMONESE – SPEZIA h. 20.45

GUIDA

DI IORIO – DEL GIOVANE

IV: PICCININI

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.