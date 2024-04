Nel primo appuntamento su DAZN con 'OPEN VAR Masterclass’, una serie di nuovi contenuti di approfondimento sviluppati per diffondere una maggiore informazione e conoscenza del regolamento di gioco e delle decisioni arbitrali attraverso una totale trasparenza, Gianluca Rocchi ha approfondito il macro-tema dei falli di mano analizzando anche alcuni casi capitati in questa Serie A. Tra cui il gol annullato a Charles De Ketelaere nel match Inter-Atalanta per un tocco precedente di braccio di Aleksey Miranchuk : "L'on field review è obbligatoria perché si deve valutare la punibilità del tocco di braccio del giocatore dell'Atalanta. Se la cosa è oggettiva, non serve rivederlo", le parole del responsabile della CAN.

