A margine della conferenza stampa tenuta oggi a Coverciano, dove ha fatto un bilancio consuntivo sul lavoro della squadra arbitrale nel girone d'andata di Serie A, Gianluca Rocchi si è soffermato con il giornalista di Sky Sport per approfondire ulteriormente l'episodio più discusso a livello mediatico dello scorso turno, il contatto Duda-Bastoni in area nerazzurra prima del gol decisivo segnato da Davide Frattesi: "Fabbri non percepisce la realtà del fallo, forse lo intravede. Secondo noi doveva fermare il gioco dopo la traversa perché c'è un difensore a terra e il pallone rientra verso il centrocampo - spiega il designatore -. Detto ciò, il Var doveva intervenire, Nasca dà poca importanza al fallo, forse il suo processo decisionale è disturbato sul difensore a terra. Questo purtroppo lo porta a commettere in errore. Le parole di Fabbri su Duda che si sentono nell'audio del VAR (leggi qui)? Sostanzialmente, pur sbagliando, i comportamenti dei giocatori possono influenzare l'arbitro, ma non devono assolutamente influenzare il Var".

