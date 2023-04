Incontro amarcord per due grandi ex Inter come Julio Cesar e José Mourinho. Come testimoniato da uan storia Instagram dello Special One, il portiere brasiliano ha fatto tappa oggi in quel di Trigoria per abbracciare il suo ex allenatore ai tempi dell'Inter: a Milano i due hanno conquistato tanti trofei insieme, culminati con la vittoria della Champions League e del Triplete nel 2010.

