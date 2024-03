Dopo le parole rilasciate a Calcio Napoli 24, Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha ribadito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli lo stato dell'arte delle trattative con l'Inter per il rinnovo del contratto del suo assistito: "La mia relazione con l’Inter è storica, c’è fiducia tra le parti. Stiamo lavorando per il rinnovo - ha assicurato il procuratore -. Lautaro fa parte della storia dell’Inter, probabilmente arriveremo a un accordo, ma ancora non è definito. Ho un buon rapporto con Marotta".

Camano, infine, è tornato torna sulla dolorosa eliminazione dalla Champions League dell'Inter per mano dell'Atletico Madrid, proprio dopo l'errore dal dischetto del Toro nella lotteria dei calci di rigore: "Lautaro è dispiaciuto perché l’Inter ha perso, non per il rigore sbagliato. Si sono sfidate due squadre fortissime, Lautaro sa che certi errori possono capitare nel calcio".

