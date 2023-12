Si allungano i tempi per il ricorso al Tar della Lombardia da parte del Comune di Milano contro il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello dello stadio San Siro. Un vincolo che, se confermato, porterebbe allo stop definitivo dell’ipotesi di abbattimento dell’impianto. L’udienza, andata in scena ieri, ha portato alla decisione infatti di approfondire ulteriormente la tematica, vista anche la complessità del tema, con il Tar che ha deciso di non accogliere la sospensiva chiesta dal Comune.

“Ritenuto che la complessità delle questioni poste dalle parti richieda gli approfondimenti propri della fase di merito, con conseguente fissazione dell’udienza per la relativa trattazione”, spiega il Tar della Lombardia nella decisione che Calcio e Finanza ha consultato. Inoltre, “ritenuto, ai fini dell’osservanza dei termini di cui all’art. 87 cpa, di fissare per la trattazione dell’istanza di accesso ex art. 116 cpa la camera di consiglio del 29.01.2024”, la decisione quindi della Sezione Terza del Tar della Lombardia è quella di “fissare per la trattazione del merito l’udienza del 14.03.2024”.