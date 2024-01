Andrei Ionut Radu verso una nuova esperienza? Di certo c'è un retroscena che gli ha negato l'approdo in terra saudita. Lo spiega il collega rumeno Emanuel Rosu, spiegando che l'Al Shabab non è riuscita a ottenere in tempo il permesso di lavoro del portiere. Gli accordi erano stati tutti siglati, ma non sono riusciti a portare a termine l'operazione. Perché la finestra di mercato in Arabia Saudita si è chiusa ieri.