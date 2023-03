Esordio in Nazionale con gol per Mateo Retegui, "felice" per la prima rete in azzurro ma non per la sconfitta incassata contro l'Inghilterra. Raggiunto dai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio del 'Maradona', l'attaccante viene incalzato anche sulle voci di mercato che lo vogliono nel mirino di diversi top club europei come l'Inter: "Se sogno di giocare in Italia? Chissà, forse in un futuro vicino o lontano potrei giocare in Europa o in Italia. Ora sono al Tigre, sono contento lì ed è un onore giocare con la loro maglia", il commento dell'italo-argentino.