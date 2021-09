Repubblica – Suning, riparte la caccia ai finanziatori. Smentite sulle voci arabe

Secondo La Repubblica, la strada più credibile è la permanenza di Zhang. Ma con un altro sostegno

Concluso il mercato - tra i più proficui della storia nerazzurra che però darà i suoi frutti solo sul prossimo bilancio, lasciando i conti di quello attuale in rosso - la famiglia Zhang e il gruppo Suning ripartono alla ricerca di partner finanziari che possano contribuire al sostegno dell'Inter. Una notizia, innescata dalle rivelazioni di un giornalista arabo poi smentite, che - come sottolinea La Repubblica - potrebbe nascondere più di una nota di verità. Il quotidiano romano parla di apertura da parte della proprietà nei confronti di un socio di minoranza quanto ad un fondo di debito che possa immettere capitale.

I nuovi sponsor Lenovo, Socios e Zytara/DigitalBits hanno portato "ai nerazzurri una crescita del 245% nei ricavi da sponsorizzazioni" da aggiungere ai profitti portati dalle cessioni. Uno sforzo che però non basta a tirare un definitivo sospiro di sollievo, considerati i 40 milioni di euro da dover restituire annualmente ai creditori. I 275 mln di capitale immesso da Oaktree con il suo arrivo, da ricollocare sul mercato ci sono i due bond precedenti da 300 mln e da 75 per i quali potrebbe essere necessario cedere ancora pedine della rosa, oppure "puntare su un’operazione speciale che aumenti il valore del club come la costruzione del nuovo stadio" come si legge.