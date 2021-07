Repubblica – L’Inter spinge per Nandez: presentate due offerte al Cagliari

La prima proposta comprende i cartellini di Nainggolan e Pinamonti, la seconda un prestito oneroso con diritto di riscatto

L'Inter accelera per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano ha l'accordo con il club nerazzurro per un quadriennale (LEGGI QUI) e ora resta da trovare l'intesa con il Cagliari per mettere in ghiaccio l'affare.