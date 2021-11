Repubblica – Giannoccaro intermediario tra arbitri e club. Audio del Var entro fine anno?

Due possibili novità entro la fine della stagione

Non finisce qui, prosegue il quotidiano: "Aia e Figc lavorano all’ipotesi di un punto, il lunedì o il martedì, in cui spiegare un paio di episodi in maniera didattica. Una lezione di regolamento utilizzando i casi della giornata di campionato: non necessariamente i più discussi. Ma non solo: prima della fine del campionato, l’idea sarebbe anche più ambiziosa. Far sentire al pubblico a casa gli audio dei discorsi tra arbitro e Var per una decisione chiave. Difficile che accada in diretta: più semplice a posteriori, utilizzando le conversazioni salvate per scopi didattici (tutte le altre non vengono salvate). Un modo per “spiegare”, indirettamente, le scelte dei direttori di gara".