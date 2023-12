"Se siamo pronti a negoziare con la UEFA? Siamo aperti al dialogo con tutta la famiglia del mondo del calcio. Siamo molto soddisfatti che i club possano guardare la nostra proposta alla luce del sole e liberi da minacce di sanzioni. Il nostro dialogo sarà per coinvincere club e tifosi che questa proposta è un bene per il calcio". Lo ha detto Bernd Reichart, CEO di A22 (la società dietro il progetto Superlega), in una intervista all’ANSA: "Abbiamo ricevuto molto supporto oggi e apprezziamo quello di tutto, anche quello di Andrea Agnelli. Quando partirà il nuovo torneo? Non vogliamo fare speculazioni, ma sarà il più presto possibile".

"La minaccia del presidente della Figc Gravina? Noi vogliamo attenerci alle regole. Oggi è stata concessa la libertà di proporre e promuovere un’altra competizione. Ma siamo aperti al confronto, se ci dicono dove modificarla lo faremo. Non siamo una lega separatista, abbiamo anche cancellato la membership permanente – ha proseguito -. Non abbiamo fatto firmare carte, volevamo solo capire quale fosse la migliore competizione. Se ora facciamo speculazioni sui club interessati rischiamo di dividere, ma non vogliamo farlo. Più avanti diremo quali saranno i 64 club che lanceranno la prima Superlega".

"La piattaforma Unify, che sarà commercializzata direttamente ai tifosi, ha l’opportunità unica di connettere tifosi in tutto il mondo come mai era successo. L’idea nasce con la convinzione che il miglior calcio nel mondo può raggiungere miliardi e miliardi di appassionati nel mondo e questa possibilità ha un valore incredibile, eliminando anche pirateria e può connettere club e tifosi a livello globale – ha concluso -. Ha grande attrattività anche dal punto di vista commerciale. La convinzione che l’unicità del potente contenuto del miglior calcio ci consentirà di offrire gratuitamente il calcio ai fan di tutto il mondo".

