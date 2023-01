Giovanni Fabbian quest'oggi ha deciso di fare le cose in grande: il centrocampista di scuola Inter, infatti, decide di vestire i panni del trascinatore della Reggina di Filippo Inzaghi firmando la doppietta con la quale gli amaranto ribaltano la Ternana e ottengono tre punti d'oro nella corsa per la promozione in Serie A. I rossoverdi di Aurelio Andreazzoli passano in vantaggio con Stefano Pettinari al 29esimo, ma non fanno i conti con la verve di Fabbian che trova due incursioni vincenti e per due volte, anche senza la sua arma migliore, il colpo di testa, non lascia scampo ad Anthony Iannarilli. Fabbian arriva così a quota sette gol in stagione: Filippo Inzaghi si coccola il suo centrocampista, ma anche in casa Inter continuano a sfregarsi le mani...