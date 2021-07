Record – Joao Mario-Inter, cessione vicina: il portoghese è in Italia

Secondo il quotidiano lusitano il classe '93 è in Italia per cercare di definire l'uscita direzione Benfica

La cessione di Joao Mario dall'Inter potrebbe essere vicina. Un nuovo indizio arriva dal quotidiano portoghese Record, che nella sua edizione online riferisce come il centrocampista portoghese si sia recato questo lunedì in Italia per negoziare la partenza direzione Benfica, con la risoluzione del contratto (valido fino a giugno 2022) che resta uno degli scenari sul tavolo.