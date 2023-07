E se l'Inter il suo dopo Lukaku lo avesse già in squadra? Marcus Thuram a livello fisico può essere determinante come il belga, mentre la dirigenza nerazzurra si è presa del tempo per non sbagliare scelta lì davanti. Nelle ultime ore sale la candidatura di Morata, Balogun chiama l'Inter e resta in orbita nerazzurra. E il futuro di Correa? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).