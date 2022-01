Ranocchia: “Qualificazione ai quarti con un mio gol, così è ancora più bello”

Il commento del difensore a Sky Sport: "Era l'unico modo per segnare, per fortuna la palla è entrata in porta"

Mattia Zangari

Autore di un gol acrobatico in semirovesciata che ha spostato il verdetto di Inter-Empoli di Coppa Italia ai supplementari, Andrea Ranocchia commenta col sorriso la sua prodezza da bomber che ha permesso ai nerazzurri di qualificarsi ai quarti di finale: "Ho fatto gol, è successo: era l'unico modo per segnare e per fortuna la palla è entrata. Sono contento che abbiamo passato il turno, con un mio gol poi è ancora più bello", le parole del centrale a Sky Sport.