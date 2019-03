(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 19 MAR - "Siamo contentissimi per avere sorpassato il Milan e staccato la Roma. Poi, vincere un derby è bello ma vincerne due ancora meglio": lo ha detto all'ANSA il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ad Assisi, sua città d'origine, dove in veste di mecenate è protagonista di Borgo antichi orti, progetto per far rinascere quelli monastici non lontano dal Sacro Convento. "Ci siamo poi tirati fuori da una situazione un po' complicata anche se la strada è ancora lunga" ha aggiunto il calciatore nerazzurro. Dopo le delusioni dell'Europa League, per Ranocchia "era anche importante dare una risposta a tutto l'ambiente e ai tifosi". "E soprattutto - ha aggiunto - a noi stessi: lo abbiamo fatto. Vincere il derby è una di quelle vittorie che ci può dare e ci darà una spinta importante della quale - ha concluso Ranocchia - in questo momento avevamo bisogno".

