Ospite del programma Youtube 'Kick-Off' alla vigilia della partita dell'Italia contro la Croazia, l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, oltre a toccare ampiamente i temi legati agli Europei, si sofferma sui rumors legati al futuro di Hakan Calhanoglu, inseguito dal Bayern Monaco: "Se rimane all'Inter? Da tifoso lo spero, però bisogna fare i conti con la nuova proprietà e coi bilanci. Poi sarebbe tutta plusvalenza, se arriva un'offerta da 50 milioni in su sarebbero tutti soldi puliti. Ma il mio dubbio è legato all'eventuale sostituto: se va via chi prendi?".

Ranocchia è accomunato da Simone Inzaghi dal fatto di avere avuto Tullio Tinti come procuratore: "Però lui non è uno che parla delle trattative, anche con me quando gli chiedevo aggiornamenti non mi diceva nulla...".

