Ranocchia a Sky: “Dipende tutto da noi. Siamo qui per vincere la partita”

Sullo Sheriff: "Hanno giocatori veloci e tecnici, non dovremo concedere loro tante ripartenze"

Andrea Ranocchia presenta il match di questa sera contro lo Sheriff Tiraspol, gara cruciale per il cammino europeo dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport: "Servirà compattezza, far girare la palla veloce e non perdere palloni perché la ripartenza è una delle loro qualità migliori avendo giocatori veloci e tecnici, quindi non dovremo concedere tante ripartenze. Dipende tutto da noi, da come approcciamo la partita e da quanta voglia mettiamo nel dover portare a casa per forza i tre punti. Non sottovalutiamo l'avversario, che è temibile e in casa avrà anche una spinta in più; dobbiamo fare quello per cui siamo venuti qua, ovvero vincere la partita e riuscire a dare tutto quello che possiamo".