La UEFA, dopo la due giorni di Champions, ha aggiornato come di consueto il ranking per club e c'è da sottolineare il ritorno dell'Inter nella top-10. Grazie al successo nel derby, infatti, i nerazzurri balzano in decima posizione generale (93 punti, più uno sulla Roma), in attesa delle partite di Europa League e di Conference League. solo 36°, invece, il Milan.

Ecco le prime dieci posizioni del ranking UEFA:

1) Manchester City – 140 punti

2) Bayern Monaco – 136

3) Chelsea – 126

4) Liverpool – 123

5) Real Madrid – 121

6) Paris Saint-Germain – 112

7) Manchester United – 104

8) Juventus – 100

9) Barcellona – 98

10) Inter – 93