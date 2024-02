"Siamo dall’inizio dell’anno che proviamo a prendere punti a una grande perché sono punti più pesanti, finora ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti". È questo uno dei concetti espressi da Claudio Ranieri nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Cagliari contro la Roma. Il tecnico rossoblu ha aggiornato anche sulle condizioni di Shomurodov e dell'interista Oristanio: "Non li ho ancora a disposizione: ci vorrà ancora un mese circa, non possiamo rischiare prima. Sono diventati dei pesci praticamente, perché stanno facendo solo piscina", ha concluso sorridendo.

