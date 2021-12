Raiola: “Era tutto pronto per Thuram all’Inter, fino all’infortunio”

Il procuratore ai microfoni di Sport 1: "Ora Marcus è pronto per tutti i top club, deve solo scegliere"

Intervista a tutto campo per Mino Raiola. Il noto agente, parlando ai microfoni di Sport 1, parla del suo operato, del futuro di Erling Haaland, ma si espone anche su Marcus Thuram, l'attaccante francese del Borussia Moenchengladbach. Confermando che quest'estate il suo passaggio all'Inter era praticamente cosa fatta: "Non è sempre questione di soldi, ma di ciò che è meglio per il mio giocatore. Ho portato Marcus Thuram dal Guingamp al Gladbach, dove è cresciuto enormemente. In estate, la strada per il suo trasferimento all'estero era spianata. Lo avremmo portato all'Inter: tutto era già pronto fino a quando non si è infortunato. Ora è pronto per tutti i principali club, sia in Inghilterra, Germania, Italia o Francia. Può scegliere".